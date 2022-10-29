Лукашенко поздравил Эрдогана с Днем Республики
Лукашенко поздравил Эрдогана и народ Турции с национальным праздником - Днем Республики.
В субботу утром пресс-служба белорусского президента сообщила, что президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с национальным праздником - Днем Республики.
Лукашенко выразил надежду, что партнерство обеих стран и в политики и торгово-экономической и гуманитарной сфер и в дальнейшем будет развиваться стабильно и плодотворно в интересах народов обеих республик.
Белорусский лидер пожелал своему турецкому коллеге крепкого здоровья и продуктивной работы на должности главы Турции, а ее жителям - мира и благополучия.
Опубликовано: Елена Калиновская
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