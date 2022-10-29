Лукашенко поздравил Эрдогана с Днем Республики

Лукашенко поздравил Эрдогана и народ Турции с национальным праздником - Днем Республики.

В субботу утром пресс-служба белорусского президента сообщила, что президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с национальным праздником - Днем Республики.

Лукашенко выразил надежду, что партнерство обеих стран и в политики и торгово-экономической и гуманитарной сфер и в дальнейшем будет развиваться стабильно и плодотворно в интересах народов обеих республик.

Белорусский лидер пожелал своему турецкому коллеге крепкого здоровья и продуктивной работы на должности главы Турции, а ее жителям - мира и благополучия.