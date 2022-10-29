Развожаев: корабли Черноморского флота отбили атаку БПЛА в Севастопольской бухте
Губернатор Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили атаку БЛА в Севастопольской бухте.
В субботу утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не пострадали из-за нападения, все оперативные службы наготове.
Власти города временно перекрыли судоходство через Севастопольскую бухту и теперь для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.
Сообщается, что днем ранее в акватории Черного моря недалеко от Севастополя был замечен американский стратегический разведывательный беспилотник примерно в 100 километрах по прямой от города, который собирал разведданные в этом районе по меньшей мере пять часов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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