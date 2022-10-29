От последствий тропического шторма на Филиппинах погибли 45 человек

Число погибших в результате тропического шторма «Налгае» на юге Филиппин возросло до 45 человек, по данным национального органа гражданской защиты, пострадало более 184 000 человек.

По меньшей мере 18 человек пропали без вести, 33 получили ранения и 40 человек погибли от последствий тропического шторма в провинции Магинданао, почти в 1000 км к югу от столицы Манилы.

Дни проливных дождей вызвали наводнения и оползни, которые погребли дома под грязью и щебнем.

По данным метеослужбы, тропический шторм движется в северо-западном направлении. Власти выпустили штормовое предупреждение для более чем 40 провинций, а также для столичного региона Манилы.

Десятки внутренних рейсов были отменены, транспортное сообщение остановлено на большей части страны.