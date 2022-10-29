Европа пытается договориться со странами Африки на поставки газа
Европейские лидеры приезжают в африканские столицы, чтобы найти альтернативу природному газу из России, пишет New York Times.
Американская газета напомнила, что в сентябре в Сенегал в поисках газовых контрактов приезжал президент Польши Анджей Дуда. Ранее в мае канцлер Германии Олаф Шольц с той же целью посетил одну из западноафриканских стран.
Мамаду Фолл Кейн, советник президента Сенегала Маки Салла по энергетике, сказал, что конфлик в Украине "повернуть на 180 градусов" деловые переговоры между его страной и Европой.
NYT пишет, что еще одним следствием конфликта является оживление переговоров о давно замороженном проекте транссахарского газопровода, который будет снабжать Европу нигерийским газом через Нигер, еще одну страну на пути канцлера Германии и еще одну воюющую с исламистами страну.
Министры итальянского правительства сопровождали руководителей одной из крупнейших энергетических компаний мира Eni во время визитов, в частности, в Алжире, Анголе и Мозамбике.
В последней стране есть газовый терминал, управляемый Eni, который, как ожидается, начнет транспортировку сжиженного газа в Европу в течение нескольких дней. Планируются дальнейшие проекты. Представитель Eni, отказавшаяся назвать свою фамилию, заявила, что военная спецоперация России в Украине заставило ускорить переход на новые источники газа.
Опубликовано: Николай Скира
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