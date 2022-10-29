Медики объяснили, почему может дергаться глаз и что с этим делать
Таковой может быть реакция на перегрузки, избыточность психоактивных препаратов, долгое пребывание за компьютером и даже неверно подобранные очки.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с таким явлением, как дергание глаза. Это не очень приятный симптом, но угрозы жизни он не несет. Хотя сигнализирует о том, на что надо срочно обратить внимание.
Каковы причины такого явления? Прежде всего, так бывает из-за перегрузок - эмоциональных, умственных, физических. Такой может быть реакция организма на переутомление, избыточность психоактивных препаратов, долгое пребывание за компьютером, на неправильно подобранные очки.
Знаменитый психолог Лиз Бурбо пояснил: нервный тик развивается у человека, у которого внутреннее напряжение достигло апогея. Подавляться могут агрессия, тревога, гнев, страх, печаль.
Как с этим справиться? Прежде всего надо понять истинную причину дергания глаза и попробовать этот фактор устранить. Бурбо советует ослабить самоконтроль, проявлять в полной мере свои эмоции, воплощать желания в жизнь. То есть - просто полюбить себя.
Поводом для волнения должен стать факт продолжительности проблемы - от двух недель и больше. Либо - если вместе с глазом дергается часть лица, появляются другие симптомы - головная боль, головокружение, онемение и т.д. В таком случае лучше все-таки обратиться к неврологу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов
В Германии радикалы подожгли очередную гостиницу для беженцев
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Кличко просит у Запада одеяла и генераторы, чтобы украинцы не замерзли зимой
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта