Медики объяснили, почему может дергаться глаз и что с этим делать

Таковой может быть реакция на перегрузки, избыточность психоактивных препаратов, долгое пребывание за компьютером и даже неверно подобранные очки.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с таким явлением, как дергание глаза. Это не очень приятный симптом, но угрозы жизни он не несет. Хотя сигнализирует о том, на что надо срочно обратить внимание.

Каковы причины такого явления? Прежде всего, так бывает из-за перегрузок - эмоциональных, умственных, физических. Такой может быть реакция организма на переутомление, избыточность психоактивных препаратов, долгое пребывание за компьютером, на неправильно подобранные очки.

Знаменитый психолог Лиз Бурбо пояснил: нервный тик развивается у человека, у которого внутреннее напряжение достигло апогея. Подавляться могут агрессия, тревога, гнев, страх, печаль.

Как с этим справиться? Прежде всего надо понять истинную причину дергания глаза и попробовать этот фактор устранить. Бурбо советует ослабить самоконтроль, проявлять в полной мере свои эмоции, воплощать желания в жизнь. То есть - просто полюбить себя.

Поводом для волнения должен стать факт продолжительности проблемы - от двух недель и больше. Либо - если вместе с глазом дергается часть лица, появляются другие симптомы - головная боль, головокружение, онемение и т.д. В таком случае лучше все-таки обратиться к неврологу.