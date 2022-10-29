Грушко: Россия учтет в своем планировании модернизацию атомных бомб США в ЕС
Россия учтет модернизацию атомных бомб США в Европе, заявили в Министерстве иностранных дел.
В субботу утром РИА Новости сообщили, что замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что Россия будет учитывать в своём военном планировании модернизацию ядерных бомб США, размещенных в европейских странах, а также усиление ядерного компонента в военных планах НАТО и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороноспособности страны.
Грушко добавил, что НАТО приняло решения о том, чтобы усилить ядерный компонент в военных планах альянса, сделать его более видимым, увеличить количество учений с ядерным сценарием, привлекать к участию в учениях стратегическую авиацию США, которая стала залетать в Великобританию, а потом летать вдоль российских границ.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон настроен на полную модернизации всех трех составляющих своей ядерной триады.
Опубликовано: Елена Калиновская
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