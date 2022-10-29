Кличко просит у Запада одеяла и генераторы, чтобы украинцы не замерзли зимой
2022-10-29 10:41
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что украинцы могут замерзнуть грядущей зимой.
Киевский голова Виталий Кличко дал интервью авторитетной газете из Великобритании The Telegraph. Он рассказал о подготовке к зиме.
По словам Кличко, жители Украины могут попросту замерзнуть зимой от наступающих холодов, в свзяи с этим он попросил дополнительной помощи.
Глава Украинской столицы просит, чтобы страны Запада передали Украине больше теплых одеял и генераторов,
"Кличко призвал Запад снабдить украинцев одеялами и генераторами, иначе этой зимой они "замёрзнут насмерть", - пишет RT.
Опубликовано: Николай Скира
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Кличко просит у Запада одеяла и генераторы, чтобы украинцы не замерзли зимой
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