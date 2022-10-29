Веретенник поставил рекорд, пролетев более 13,5 тысячи километров без остановок

Две недели назад на Аляске был замечен малый веретенник с идентификационным номером 234684, сообщают НКО наблюдающие за птицами.

Через одиннадцать дней она прибыла на юг и установила рекорд беспосадочного перелета.

Точное количество километров превышает все, что было измерено до сих пор. Прежде чем приземлиться на Тасмании птица преодолела 13 560 километров над Алеутами, Гавайями и Вануату.

Орнитологи предполагают, что веретенник летел в группе соплеменников, при этом отмечается, что зимние перелеты взрослые особи совершают отдельно от молодых птиц.