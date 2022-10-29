Напавший с молотком на мужа Нэнси Пелоси считал, что выборы президента США были сфальсифицированы

Проникновение в дом президента Палаты представителей США Нэнси Пелоси и нападение на ее мужа были преднамеренными действиями, заявила полиция США.

Личность нападавшего была установлена, его записи в социальных сетях показывают, что 42-летний мужчина был сторонником теорий заговора и считал, что президентские выборы были сфальсифицированы.

82-летний Пол Пелоси перенес операцию на черепе и находится в больнице. Следователи установили личность преступника. Это 42-летний житель Сан-Франциско Дэвид ДеПейп. Именно он ворвался в дом Пелоси в 2:30 ночи и ударил молотком по голове мужа спикера Палаты представителей.

Пол Пелоси сам набрал номер службы экстренной помощи 911 в самом начале нападения и не повесил трубку, поэтому оператор мог слышать, что происходит в доме бизнесмена. Пелоси говорил так, чтобы злоумышленник не догадался, что службы его слышат, но чтобы оператору было ясно, что он в опасности.

Полиция прибыла на место практически сразу после звонка и задержала нападавшего.

Это был не случайный поступок. По словам начальника полиции Сан-Франциско Уильяма Скотта, это было сделано намеренно. По информации от служб, злоумышленник хотел связать Пола Пелоси и держать его "пока Нэнси не вернется домой".

Когда полиция прибыла на место происшествия, дверь в дом была не заперта, и офицеры видели, как Пелоси пыталась отобрать у нападавшего молоток.

По предварительным данным, при задержании нападавший получил легкие травмы и был госпитализирован. Ему будут предъявлены многочисленные обвинения, самое серьезное из которых касается покушения на убийство.

Кроме того, ДеПейпу будут предъявлены обвинения в нападении с применением огнестрельного оружия, взломе дома и жестоком обращении с пожилыми людьми.

По данным американских СМИ, ранее мужчину не наказывали. Согласно его записям в соцсетях, он был сторонником теорий заговора — о якобы фальсификации президентских выборов в США, атаке на Капитолий 6 января 2021 года или вакцине от COVID-19.

Блоги и аккаунты в социальных сетях, которые СМИ приписывают ДеПейпу, полны контента от QAnon — теории заговора, предполагающей, что США управляется скрытой группой педофилов, сатанистов и каннибалов.

Он также делился ложной информацией о вреде вакцин и ношении масок, подрыве изменения климата или о предполагаемом финансировании Гитлера евреями. 42-летний мужчина является сторонником Дональда Трампа. В одной из записей в Интернете он заявил, что любой журналист, утверждающий, что выборы не были фальсифицированы, должен быть расстрелян на улице.