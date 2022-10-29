В Гонконге конфискована крупнейшая партия метамфетамина на сумму $140 млн
1,8 тонны метамфетамина на сумму более 100 миллионов долларов конфисковала таможня Гонконга, сообщили в субботу власти.
Таможенники обнаружили огромное количество жидкого метамфетамина, спрятанного в коробках с кокосовой водой, направлявшееся в Австралию.
«Посылки «кокосовой воды из Мексики чрезвычайно редки (...) в последний раз это было в 2016 году, и она весила всего шесть килограммов», — уточнил сотрудник таможни Фонг Хын Винг, заявив, что размер партии вызвал подозрения.
«Мы считаем, что жидкий метамфетамин высокой чистоты был произведен в Южной Америке. Он был упакован на месте и отправлен в Гонконг окольным путем, а затем отправлен в Австралию», — сказал комиссар Ли Ка-мин, глава Гонконгского таможенного бюро по расследованию наркотиков.
По заявлению властей Гонконга, эта партия, скорее всего, поступила из крупной международной сети незаконного оборота наркотиков, столкнувшейся с увеличением изъятий наркотиков, включающих метамфетамин.
Пока никаких арестов не производилось. Таможня Гонконга была проинформирована о прибытии товаров посредством обмена информацией между странами. Контрабанда на общую сумму около 140 миллионов долларов была обнаружена среди других товаров в контейнере и идентифицирована с помощью рентгена.
Опубликовано: Тарас Медведев
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