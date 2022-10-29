Офицер США потребовал от Белого дома объяснить отправку войск в Европу

Американский офицер Дэвис обратился к властям Соединенных Штатов Америки из-за конфликта России и Украины.

В субботу утром американское издания 19FortyFive опубликовало статью, в которой подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис потребовал от американских властей объяснений, почему НАТО во главе с Вашингтоном продолжает наращивать присутствие в восточной Европе и размещать войска рядом с Украиной.

Автор указывает, что несмотря на слова президента Байдена о том, что США не отправят американские войска сражаться с российской армией на Украине, Соединенные Штаты разместили сто тысяч солдат на территории восточной Европы, а в Адриатическом море проводит учения американский авианосец.

Дэвис утверждает, что участие США в конфликте идет вразрез с интересами американской национальной безопасности и приведет лишь к эскалации конфликта и потенциальной ядерной войне.