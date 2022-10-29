Пашинян готов продлить присутствие войск РФ в Армении на 10-20 лет
2022-10-29 11:56
Никол Пашинян заявил, что подпишет документ о продлении российской военной миссии в Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность продления российской военной миссии в стране.
По словам Пашиняна, он готов подписать документ, который позволит российским войскам находиться в Карабахе еще на 10-20 лет.
"Никол Пашинян заявил о готовности подписать в Сочи документ о продлении мандата российских миротворцев на 10-20 лет. Он отметил, что сроки должна определить Россия", - пишет ВЕСТИ.RU.
При этом глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться официального подписания документа.
Опубликовано: Николай Скира
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов
Запасов газа в Великобритании осталось на 9 дней
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Die Welt: немецкая армия опустошена из-за поставок оружия Киеву
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта