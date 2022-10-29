Пашинян готов продлить присутствие войск РФ в Армении на 10-20 лет

Никол Пашинян заявил, что подпишет документ о продлении российской военной миссии в Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность продления российской военной миссии в стране.

По словам Пашиняна, он готов подписать документ, который позволит российским войскам находиться в Карабахе еще на 10-20 лет.

"Никол Пашинян заявил о готовности подписать в Сочи документ о продлении мандата российских миротворцев на 10-20 лет. Он отметил, что сроки должна определить Россия", - пишет ВЕСТИ.RU.

При этом глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться официального подписания документа.