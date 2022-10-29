Тела солдат погибших во время Первой мировой в туннеле Винтерберг не подлежат извлечению

Тела более 100 солдат из 111-го резервного пехотного полка Бадена, не подлежат извлечению из туннеля во Франции, где они были захоронены во время Первой мировой войны.

После нескольких пробных бурений Немецкая комиссия по военным захоронениям и ее французские партнеры пришли к выводу, что «спасение погибших на войне, лежащих в туннеле Винтерберг, возможно только с большими усилиями», сообщается в письме министерства иностранных дел члену Бундестага Андреасу Юнгу. Теперь это место должно быть отмечено памятным знаком.

4 мая 1917 года французы открыли огонь из тяжелой артиллерии по входу в туннель Винтерберг недалеко от Краона на Шемин-де-Дам на севере Франции. Главный вход был засыпан, солдаты погибли в туннеле. Только недавно стало известно, где именно он находится.

Согласно сообщениям СМИ, в лесу планируется построить «Военное кладбище Винтербергского туннеля», к которому министерство иностранных дел привлечет финансовые средства. Работы планируется начать на рубеже 2023/24 года, а открытие запланировано на август 2024 года.

В этом году Главный государственный архив Карлсруэ посвятил этому событию выставку, которую затем должны были показать в нескольких местах в Германии, Франции и Бельгии.