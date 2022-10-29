Пашинян готов передать охрану границы Армении с Азербайджаном в Карабахе российским пограничникам

Премьер-министра Армении заявил на съезде правящей фракции «Гражданский договор» о том, что границу с Азербайджанам будут охранять российские пограничники.

«Мы готовы передать полномочия пограничной службы российским пограничным войскам», - заявил Никол Пашинян.

Напомним, что, отвечая на вопрос армянского участника дискуссионного клуба «Валдай» президент России Путин напомнил, что Россия давно представила свои предложена по урегулированию конфликта.

В ноябре 2020 года своим указом Путин обозначил, что Армения обеспечивает транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеваном, а контроль осуществляет Россия, как посредник.

Владимир Путин также предложил рассмотреть вариант о том, чтобы Армения оставила под контролем два района в Нагорном Карабахе.