Министерство обороны России обвинило ВМС Британии в подрыве «Северных потоков».

В субботу днем РИА Новости сообщили ссылаясь на заявления Министерства обороны России, что по данным министерства, к подрыву газопровода причастны специалисты ВМС Великобритании, которые готовили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ к теракту в Севастополе.

В ведомстве рассказали, что исполнители сегодняшней атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в Севастополе с применением 16 беспилотников - это военнослужащие 73-го специального центра морских операций ВСУ, которые готовили британские специалисты, находящиеся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что по имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".