В Германии начали искать китайские полицейские участки вслед за Нидерландами
Власти Гессена проверяют, есть ли во Франкфурте китайское правительственное учреждение, которое используется в качестве полицейского участка.
«Власти земли Гессен выясняют, существует ли во Франкфурте такое бюро обслуживания или китайский полицейский участок», — заявил в субботу представитель министерства внутренних дел в Висбадене.
В этой проверке участвуют Государственное управление уголовной полиции и Государственное управление по защите Конституции, сообщает «Франкфуртер альгемайне цайтунг» (FAZ).
В среду голландские СМИ сообщили, что Китай создал незаконные полицейские участки в Амстердаме и Роттердаме. Подобные полицейские управления есть и в ряде других стран.
Китайцы могут продлевать свои водительские права в этих офисах, но офисы также должны содействовать работе полиции за рубежом и сбору информации.
«Конечно, мы приняли это к сведению, логически», — сказал представитель министерства внутренних дел земли Гессен.
Неправительственная организация «Safeguard Defenders», которая в первую очередь занимается нарушениями прав человека в Китае, опубликовала карту многочисленных китайских полицейских участков за границей, в том числе во Франкфурте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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