Минобороны РФ: ВСУ атаковали зерновой коридор в Севастополе

По заявлению Министерства обороны России, украинские войска атаковали "зерновой коридор".

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подробностях атаки дронов на порт в Севастополе.

По заявлению российского оборонного ведомства, атака была проведена на российские суда, которые охраняли так называемой "зерновой коридор".

"Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов - Минобороны", - пишет "Московский Комсомолец".

Напомним, что сразу несколько украинских дронов произвели атаку на порт, в котором располагались корабли Черноморского флота.