Минобороны РФ: ВСУ атаковали зерновой коридор в Севастополе
По заявлению Министерства обороны России, украинские войска атаковали "зерновой коридор".
Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подробностях атаки дронов на порт в Севастополе.
По заявлению российского оборонного ведомства, атака была проведена на российские суда, которые охраняли так называемой "зерновой коридор".
"Подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов - Минобороны", - пишет "Московский Комсомолец".
Напомним, что сразу несколько украинских дронов произвели атаку на порт, в котором располагались корабли Черноморского флота.
Опубликовано: Николай Скира
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