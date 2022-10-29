Турецкий писатель призвал правительство Турции выйти из НАТО

Писатель и военный в отставке Халил Озсарач предложил правительству в Анкаре выйти из состава НАТО и начать полноценное сотрудничество с Россией и государствами Азии.

Такие шаги по мнению Озсарача смогут Турции оказать содействие развивающимся странам решить продовольственный кризис.

Бывший военный уверен, что стоит заняться убеждением стран, которые контролируют морские пути в Азии «сотрудничать и объединить усилия против империализма».

Отметим, что власти Турции периодически уходят из-под санкций США, как это было с российской платежной системой «МИР». В свете последних решений, было предложено установить терминалы для работы с «МИР» в курортных зонах.