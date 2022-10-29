Турецкий писатель призвал правительство Турции выйти из НАТО
2022-10-29 14:57
Писатель и военный в отставке Халил Озсарач предложил правительству в Анкаре выйти из состава НАТО и начать полноценное сотрудничество с Россией и государствами Азии.
Такие шаги по мнению Озсарача смогут Турции оказать содействие развивающимся странам решить продовольственный кризис.
Бывший военный уверен, что стоит заняться убеждением стран, которые контролируют морские пути в Азии «сотрудничать и объединить усилия против империализма».
Отметим, что власти Турции периодически уходят из-под санкций США, как это было с российской платежной системой «МИР». В свете последних решений, было предложено установить терминалы для работы с «МИР» в курортных зонах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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