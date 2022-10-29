ВСУ обстреляли хутор Старый в Белгородской области, повредив 3 жилых дома

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал об обстреле со стороны Украины хутора Старый Волоконовского района.

В субботу днём, 29 октября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил подписчикам своего Telegram-канала, что украинские военнослужащие обстреляли хутор Старый Волоконовского района.

Гладков отметил, что в результате обстрела белгородского хутора со стороны Украины были повреждены крыши, окна и заборы трёх частных домовладений, жертв и пострадавших среди мирных жителей Старого нет.