Евросоюз заморозил 17 миллиардов российских активов

Украинские официальные лица призывают использовать эти замороженные активы для восстановления своей страны после войны.

Активы российских олигархов и организаций на сумму около 17 миллиардов евро были заморожены в Европейском союзе в семи государствах-членах после санкций против России, заявил в субботу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«На данный момент заморожены активы 90 человек, что составляет более 17 миллиардов евро в семи государствах-членах, в том числе 2,2 миллиарда в Германии», — сказал он в интервью немецкой группе СМИ Funke.

В начале июля Дидье Рейндерс оценил активы, замороженные в пяти странах ЕС примерно в 13,8 млрд евро.

«Если это криминальные деньги, конфискованные ЕС, их можно перевести в компенсационный фонд для Украины», — отметил комиссар в интервью.

Украинские официальные лица призывают использовать замороженные активы для восстановления своей страны после войны.