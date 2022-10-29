Евросоюз заморозил 17 миллиардов российских активов
Украинские официальные лица призывают использовать эти замороженные активы для восстановления своей страны после войны.
Активы российских олигархов и организаций на сумму около 17 миллиардов евро были заморожены в Европейском союзе в семи государствах-членах после санкций против России, заявил в субботу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«На данный момент заморожены активы 90 человек, что составляет более 17 миллиардов евро в семи государствах-членах, в том числе 2,2 миллиарда в Германии», — сказал он в интервью немецкой группе СМИ Funke.
В начале июля Дидье Рейндерс оценил активы, замороженные в пяти странах ЕС примерно в 13,8 млрд евро.
«Если это криминальные деньги, конфискованные ЕС, их можно перевести в компенсационный фонд для Украины», — отметил комиссар в интервью.
Украинские официальные лица призывают использовать замороженные активы для восстановления своей страны после войны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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