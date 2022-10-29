Швеция, Норвегия и Финляндия начали создание объединенной армии

В Скандинавии может быт создана объединенная армия всех стран этого полуострова.

На Скандинавском полуострове может образоваться новая армия, в которую должны войти все государства региона.

Так, правительство Швеции инициировала создание объединенной с Норвегией и Финляндии группировки войск.

С таким предложением выступил Глава парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист

"Швеция выступила за создание объединенной армии с соседями для защиты северных территорий, заявил Петер Хультквист", - об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее Финляндия и Швеция заявили о своем намерении присоединиться к альянсу НАТО.