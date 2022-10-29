В Судане тысячи исламистов выступают против ООН

Несколько тысяч исламистов провели демонстрацию в субботу перед офисом ООН в Хартуме, осудив международное посредничество, как «вмешательство».

Исламистские активисты обращались к толпе через громкоговорители, полиция обеспечивала правопорядок.

Демонстранты выступили в поддержку исламской военной диктатуры, требуя прекратить иностранное вмешательство, а на плакатах читалось - «Нет ООН».

В четверг полиция применила баллончики со слезоточивым газом против тысяч демонстрантов, выступивших против военной диктатуры. По словам врачей, в столкновениях с силовиками, погибло 119 человек.

