В Судане тысячи исламистов выступают против ООН
2022-10-29 15:52
Несколько тысяч исламистов провели демонстрацию в субботу перед офисом ООН в Хартуме, осудив международное посредничество, как «вмешательство».
Исламистские активисты обращались к толпе через громкоговорители, полиция обеспечивала правопорядок.
Демонстранты выступили в поддержку исламской военной диктатуры, требуя прекратить иностранное вмешательство, а на плакатах читалось - «Нет ООН».
В четверг полиция применила баллончики со слезоточивым газом против тысяч демонстрантов, выступивших против военной диктатуры. По словам врачей, в столкновениях с силовиками, погибло 119 человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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