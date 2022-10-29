У Министерства образования Сомали взорвались два автомобиля
2022-10-29 15:59
По словам полиции и свидетелей, в субботу в Могадишо у здания Министерства образования Сомали взорвались две заминированные машины, что привело к «человеческим жертвам» и серьезному повреждению близлежащих зданий.
«Два одновременных взрыва произошли на дороге, граничащей с министерством, и привели к нескольким жертвам», рассказал, представитель сомалийской полиции Садик Дудише.
Сомали остается самой бедной страной региона. 213 000 человек в стране находятся под большой угрозой голодной смерти.
Половина населения страны, 7,8 миллиона человек, нуждаются в гуманитарной помощи, сообщила ООН на этой неделе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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