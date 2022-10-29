Польские наемники в районе Красного Лимана расстреляли заградотряд ВСУ
2022-10-29 17:53
Иностранные наемники начали отказываться от участия в военных операция на Донбассе, сообщает помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Самая главная новость недели - заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исхода», - сообщил Киселев.
Ранее на этой неделе власти ЛНР сообщили, что польские наёмники у Красного Лимана после неудачных штурмов позиций союзных сил отказались наступать.
ВСУ направили к полякам заградотряд, чтобы восстановить дисциплину, но те расстреляли украинских военных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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