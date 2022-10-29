Польские наемники в районе Красного Лимана расстреляли заградотряд ВСУ

Иностранные наемники начали отказываться от участия в военных операция на Донбассе, сообщает помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Самая главная новость недели - заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки. Вплоть до смертельного исхода», - сообщил Киселев.

Ранее на этой неделе власти ЛНР сообщили, что польские наёмники у Красного Лимана после неудачных штурмов позиций союзных сил отказались наступать.

ВСУ направили к полякам заградотряд, чтобы восстановить дисциплину, но те расстреляли украинских военных.