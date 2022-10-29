Марокко для русского человека страна-загадка
Популярность ее как туристического направления значительно меньше, чем у того же Египта, но посмотреть там есть что. И чему удивиться.
Марокко считается одной из самых развитых стран североафриканского региона и Африки в целом. Коренное население Марокко - берберы, а не арабы, как может показаться на первый взгляд.
Их около 60 процентов. Арабов где-то 35-40. Кроме них на территории страны проживают выходцы из Мали и туареги, но их совсем мало.
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А еще марокканские мужчины по закону имеют право обзавестись четырьмя женами. Правда, на практике это встречается довольно редко.
Дело в том, что в этом случае закон потребует от него одинакового содержания для всех жен, что по карману только очень состоятельным людям.
А еще для заключения второго и последующих браков требуется официальное согласие первой (и старшей) жены.
Опубликовано: Эльза Рингхофен
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