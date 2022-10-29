Марокко для русского человека страна-загадка

Популярность ее как туристического направления значительно меньше, чем у того же Египта, но посмотреть там есть что. И чему удивиться.

Марокко считается одной из самых развитых стран североафриканского региона и Африки в целом. Коренное население Марокко - берберы, а не арабы, как может показаться на первый взгляд.

Их около 60 процентов. Арабов где-то 35-40. Кроме них на территории страны проживают выходцы из Мали и туареги, но их совсем мало.