Марокко для русского человека страна-загадка

2022-10-29 18:07

Популярность ее как туристического направления значительно меньше, чем у того же Египта, но посмотреть там есть что. И чему удивиться.

Марокко считается одной из самых развитых стран североафриканского региона и Африки в целом. Коренное население Марокко - берберы, а не арабы, как может показаться на первый взгляд.

Их около 60 процентов. Арабов где-то 35-40. Кроме них на территории страны проживают выходцы из Мали и туареги, но их совсем мало.

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    А еще марокканские мужчины по закону имеют право обзавестись четырьмя женами. Правда, на практике это встречается довольно редко.

    Дело в том, что в этом случае закон потребует от него одинакового содержания для всех жен, что по карману только очень состоятельным людям.

    А еще для заключения второго и последующих браков требуется официальное согласие первой (и старшей) жены.

Опубликовано: Эльза Рингхофен