Антропологи предполагают, что аборигены Австралии являются самой древней нацией в мире

2022-10-29 18:11

О коренных жителях Австралии большинству из нас известно немного. Однако, ученые-антропологи небезосновательно предполагают, что именно они являются самой древней нацией в мире.

Предположительно аборигены заселили австралийский континент около семидесяти тысяч лет назад.

Внешне они хоть напоминают африканцев темным цветом кожи, но в то же время и отличаются от них чертами лица.

Среди самих аборигенов насчитывается целых три расы, у каждой из которых есть свой собственный уникальный язык и культура, хотя современные аборигены прекрасно владеют английским.

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    Австралийское правительство с большим трепетом относится к коренному населению. Согласно закону каждый абориген ежемесячно получает безвозмездную выплату в размере полутора тысяч долларов.

    Связана такая практика, тем не менее, вовсе не с добротой представителей власти.

    Дело в том, что вплоть до шестидесятых годов двадцатого века существовала серьезная дискриминация аборигенов, и выплаты — это своеобразный способ государства извиниться за бесчеловечную политику прошлого. Впрочем, сказать однозначно, что это идет аборигенам на пользу тоже нельзя.

    Многие из них пользуются пособием и не желают учиться, работать и уделять время личностному развитию.

Опубликовано: Эльза Рингхофен