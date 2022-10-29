Антропологи предполагают, что аборигены Австралии являются самой древней нацией в мире

О коренных жителях Австралии большинству из нас известно немного. Однако, ученые-антропологи небезосновательно предполагают, что именно они являются самой древней нацией в мире.

Предположительно аборигены заселили австралийский континент около семидесяти тысяч лет назад.

Внешне они хоть напоминают африканцев темным цветом кожи, но в то же время и отличаются от них чертами лица.

Среди самих аборигенов насчитывается целых три расы, у каждой из которых есть свой собственный уникальный язык и культура, хотя современные аборигены прекрасно владеют английским.