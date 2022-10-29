Турбулентность во время полёта никогда не была причиной авиакатастрофы

Полёты в небе всегда удивляли людей, природа не дала нам крыльев. Но мы сами смогли построить летательные машины и кружим в небесах.

Сильно боитесь тряски во время полёта на самолете? Тогда не бойтесь, ведь за более чем 120 лет существования самолетов турбулентность ни разу не стала причиной аварии.

50% пилотов признавались, что засыпали во время полёта

29% из них сказали, что когда они проснулись, второй пилот тоже спал.

Аварийная посадка самолёта на воду на 50% безопаснее, чем на сушу

Даже самолёты, не рассчитанные на то, чтобы садиться на воду, удачно приводняются, чем приземляются.

Стюардессы - это не просто "небесные официантки"

Стюардессы проходят подготовку и выполняют ряд функций, о которых пассажиры не знают. Они проверяют аварийное оборудование перед полетом, обеспечивают безопасность, оказывают первую помощь пассажирам.

Последний раз молния сбивала самолет в 1963 году

После этого конструкция самолётов изменилась: теперь молния не может попасть за обшивку и вызвать детонацию топлива, на самолёты установили громоотводы.