Турбулентность во время полёта никогда не была причиной авиакатастрофы
Полёты в небе всегда удивляли людей, природа не дала нам крыльев. Но мы сами смогли построить летательные машины и кружим в небесах.
Сильно боитесь тряски во время полёта на самолете? Тогда не бойтесь, ведь за более чем 120 лет существования самолетов турбулентность ни разу не стала причиной аварии.
50% пилотов признавались, что засыпали во время полёта
29% из них сказали, что когда они проснулись, второй пилот тоже спал.
Аварийная посадка самолёта на воду на 50% безопаснее, чем на сушу
Даже самолёты, не рассчитанные на то, чтобы садиться на воду, удачно приводняются, чем приземляются.
Стюардессы - это не просто "небесные официантки"
Стюардессы проходят подготовку и выполняют ряд функций, о которых пассажиры не знают. Они проверяют аварийное оборудование перед полетом, обеспечивают безопасность, оказывают первую помощь пассажирам.
Последний раз молния сбивала самолет в 1963 году
После этого конструкция самолётов изменилась: теперь молния не может попасть за обшивку и вызвать детонацию топлива, на самолёты установили громоотводы.
Опубликовано: Бутко Маргарита
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Турбулентность во время полёта никогда не была причиной авиакатастрофы
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