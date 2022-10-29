Есть инструкция, когда самолет может лететь с 1 неработающим двигателем

"По секрету" в вайбере поделилась девушка о своем опыте работы стюардессой в одной иностранной компании. Одним словом, никто не знает, но уже все в курсе.

Пассажиры крадут спасательные жилеты, ваш спасательный жилет может оказаться не под сиденьем, а где-то в Марселе.

Некоторые авиакомпании не платят стюардессам до тех пор, пока рейс не будет в воздухе, заметив мелкую неисправность в салоне, стюардесса может не сообщить об этом, чтобы рейс в ее смену состоялся. Результаты не предсказуемы.

"Одноразовые" наушники, возможно, уже использовались, максимум кожным заболеванием, если предыдущий пассажир заразен.

Кислородные маски на самолетах дают только 15-20 минут кислорода, если за это время пилоты не спустятся на нужную высоту, чтобы нормализовать давление, то вам просто не хватит кислорода.

Бортпроводники могут открыть туалет снаружи в случае необходимости (при угрозе или долгому нахождению пассажира в кабинке - вдруг плохо стало), если у вас запор, вы можете быть застигнуты без штанов в неподходящий момент.

Самолеты подвержены попаданию молнии, обычно есть защита на такой случай, а при грозе и высокой вероятности сильной турбулентности пилоты меняют курс.

В любом случае пусть лучше молния попадет в самолет, чем в тебя.