Факты о Ямайке, которые вы, вероятно, не знали

Ямайка была первой британской колонией, в которой в 1688 году начала работать почтовая служба.

Представительницы Ямайки трижды становились победительницами конкурса Мисс Мира.

На Ямайке рождается больше всего в мире двойняшек, тройняшек и прочих близнецов.

Манчестерский гольф клуб на Ямайке, основанный в 1868 году — самый старый в западном полушарии.

Так называемая «птица-доктор» (или вымпелохвостый колибри) — национальный символ Ямайки — обитает только на этом центральноамериканском острове.

Самые быстрые мужчина и женщина планеты — конечно же, ямайские бегуны.

Ямайка стала первой тропической страной, команда которой участвовала в зимних олимпийских играх. Старания ямайской команды бобслеистов были оценены по достоинству и даже вдохновили создателей фильма «Cool Runnings».

Флаг Ямайки — единственный в мире, в котором не используется ни один из цветов триколора (белый, синий и красный). Цвета ямайского флага символизируют девиз: «Трудности есть, но земля зелена и солнце сияет».

Порт Ройял на Ямайке раньше называли «самым порочным городом на Земле».

Ямайка — первая страна западного полушария, в которой в 1845 году была построена железная дорога. Даже раньше, чем в США.