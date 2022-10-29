Неизвестные похитили гражданина Австралии в Чаде

Франко-австралийский гражданин был похищен в пятницу в Чаде в провинции на востоке страны, граничащей с Суданом.

Пока похитители являются «неустановленными лицами», сообщило правительство Чв пресс-релизе в субботу.

«Это похищение произошло вчера, днем 28 октября 2022 года», — заявили власти Чада, не уточнив обстоятельств похищения.

Похищенный работал в парке Орикс, которым управляет Фонд сохранения Сахары (SCF), неправительственная организация по охране дикой природы.

Фонд сохранения Сахары был основан в 2004 году для борьбы с «катастрофической волной вымирания, которая угрожает фауне крупных птиц и млекопитающих в Африке», можно прочитать на сайте НПО. Заповедник простирается на 77 950 км 2.

«Правительство мобилизовало все силы безопасности и человеческие ресурсы, чтобы поймать похитителей», — подчеркнули власти Чада.

Не имеющий выхода к морю Чад, площадью около 1,3 млн км2, граничит с Камеруном, Нигерией, Нигером, Ливией, Суданом и Центральноафриканской Республикой.