Неизвестные похитили гражданина Австралии в Чаде
Франко-австралийский гражданин был похищен в пятницу в Чаде в провинции на востоке страны, граничащей с Суданом.
Пока похитители являются «неустановленными лицами», сообщило правительство Чв пресс-релизе в субботу.
«Это похищение произошло вчера, днем 28 октября 2022 года», — заявили власти Чада, не уточнив обстоятельств похищения.
Похищенный работал в парке Орикс, которым управляет Фонд сохранения Сахары (SCF), неправительственная организация по охране дикой природы.
Фонд сохранения Сахары был основан в 2004 году для борьбы с «катастрофической волной вымирания, которая угрожает фауне крупных птиц и млекопитающих в Африке», можно прочитать на сайте НПО. Заповедник простирается на 77 950 км 2.
«Правительство мобилизовало все силы безопасности и человеческие ресурсы, чтобы поймать похитителей», — подчеркнули власти Чада.
Не имеющий выхода к морю Чад, площадью около 1,3 млн км2, граничит с Камеруном, Нигерией, Нигером, Ливией, Суданом и Центральноафриканской Республикой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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