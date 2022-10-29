Россия приостанавливает участие в экспортной сделке по зерну, после атаки на Севастополь

Такое решение Москва приняла в ответ на атаку беспилотников, направленную против российских кораблей в Севастополе, утром в субботу, 29 октября.

Россия объявила в субботу, что приостанавливает свое участие в соглашении, обеспечивающем продолжение экспорта украинского зерна, жизненно важного для мировых поставок продовольствия.

Причиной такого решения стали атаки беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, в ходе которой был поврежден минный тральщик, который принимал участие в конвоях сухогрузов из украинских портов.

Ответственность Москва возложила на Украину и Великобританию.