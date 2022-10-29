Россия приостанавливает участие в экспортной сделке по зерну, после атаки на Севастополь
2022-10-29 18:48
Такое решение Москва приняла в ответ на атаку беспилотников, направленную против российских кораблей в Севастополе, утром в субботу, 29 октября.
Россия объявила в субботу, что приостанавливает свое участие в соглашении, обеспечивающем продолжение экспорта украинского зерна, жизненно важного для мировых поставок продовольствия.
Причиной такого решения стали атаки беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, в ходе которой был поврежден минный тральщик, который принимал участие в конвоях сухогрузов из украинских портов.
Ответственность Москва возложила на Украину и Великобританию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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