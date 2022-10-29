Ученые выяснили, какой сухофрукт защищает и укрепляет кости
Речь идет о черносливе, который показал большую эффективность в профилактике остеопороза и очень полезен женщинам за пятьдесят.
Остеопороз - это уменьшение плотности костной ткани, которое приводит к хрупкости костей.
Риск остеопороза и, соответственно, костных переломов, возрастает после наступления менопаузы - когда в организме сокращается концентрация женских половых гормонов (эстрогенов).
Американские ученые университета штата Пенсильвания проверили, как на женский организм влияет ежедневное употребление чернослива, который богат полифенолами - природными веществами с мощными антиоксидантными, а также противовоспалительными свойствами.
В клиническом исследовании приняли участие женщины старше 50-ти, с высоким риском остеопороза. Участниц разделили на три группы. Одна в течение года съедала примерно по 6 ягод чернослива в день, вторая группа в два раза больше, а контрольная вообще чернослив не ела.
Оказалось, что у женщин, которые в течение года ежедневно ели чернослив, показатели воспаления стали заметно ниже, чем у участниц из контрольной группы.То есть, для снижения риска остеопороза женщинам в постменопаузе достаточно съедать горсть чернослива в день.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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