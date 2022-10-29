59 человек погибли в результате давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле
2022-10-29 20:30
С столице Южной Кореи случилась массовая давка на праздновании Хэллоуина. Погибли люди.
В Сеуле в результате давки на праздновании Хэллоуниа погибли минимум 59 человек, сообщают средства массовой информации.
Как передают различные источники, из-за большой плотности людей у многих случилась резкая остановка сердца.
"Несколько десятков человек погибли и сотни пострадали в результате давки на ярмарке по случаю Хеллоуина около отеля Hamilton в Сеуле, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление местных властей", - передает РБК.
Опубликовано: Николай Скира
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