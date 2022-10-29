У 50 человек резко остановились сердца из-за давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле
В Сеуле массово погибли люди на праздновании Дня мертвых. Сообщается о 59 погибших.
В столице Южной Кореи случилась трагедия во время массового празднования Хэллоуина на улицах города.
Как сообщает российское информационное агентство со ссылкой на данные Yonhap, ЧП произошло у отеля Hamilton.
На данный момент известно о 59 погибших людях. По неподтвержденным данным у них случилась остановка сердца из-за массового скопления людей.
"Несколько десятков человек погибли и сотни пострадали в результате давки на ярмарке по случаю Хеллоуина около отеля Hamilton в Сеуле, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление местных властей",- пишет РБК.
Опубликовано: Николай Скира
Медведев: Россия может выставить Польше счёт на сотни миллиардов долларов
Le Figaro: Запад не должен позволять Украине решать судьбу человечества
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Десятки человек погибли и сотни получили ранения на праздновании Хэллоуин в Сеуле
Молдавия обвинила «Газпром» в несоблюдении условий контракта