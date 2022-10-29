Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно

Несколько простых советов помогут оценить качество воздуха в жилом помещении и понять, насколько безопасным является проживание в этом доме.

Бессонница, мигрени, усталость, рассеянность, низкая работоспособность - эти и другие симптомы могут появиться без видимой причины. Один из провоцирующих факторов - плохой воздух в квартире.

Провести простейший анализ можно своими силами, и это поможет понять, чем приходится дышать в собственном доме.

Проверить качество вентиляции можно, приложив тетрадный лист к вентиляционной шахте. При закрытых окнах и дверях бумага не будет затягиваться в отверстие.

Если же все в доме будет открыто, листок начнет засасывать в люк. Это говорит о том, что помещение вентилируется правильно.

Оценить уровень влажности можно так. Наполнить стакан на две трети водой, поместить его в холодильник на сутки. После поставить в комнате и наблюдать.

На запотевших стенках будут капли, и они быстро высохнут, если воздух сухой. Если же конденсат стекает струйками - значит влажность выше нормы.

Нормальным считается воздух, при котором маленькие капельки будут присутствовать на стенках стакана, не испаряясь и не стекая.

Повысить влажность можно обычной влажной уборкой. Хорошо очищают воздух комнатные цветы и банальное проветривание.

При проживании в промышленной зоне надо провести оценку окружающей территории.

Хорошие условия для жизни будут там, где много деревьев и кустов, есть места для прогулок и велосипедные дорожки.

Жители многоэтажек могут улучшить качество воздуха в квартире увлажняющими приборами, регулярными уборками и проветриванием.

Не стоит забывать: высокий уровень углекислого газа в помещении ведет к ухудшению самочувствия и снижению работоспособности.