Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
Несколько простых советов помогут оценить качество воздуха в жилом помещении и понять, насколько безопасным является проживание в этом доме.
Бессонница, мигрени, усталость, рассеянность, низкая работоспособность - эти и другие симптомы могут появиться без видимой причины. Один из провоцирующих факторов - плохой воздух в квартире.
Провести простейший анализ можно своими силами, и это поможет понять, чем приходится дышать в собственном доме.
Проверить качество вентиляции можно, приложив тетрадный лист к вентиляционной шахте. При закрытых окнах и дверях бумага не будет затягиваться в отверстие.
Если же все в доме будет открыто, листок начнет засасывать в люк. Это говорит о том, что помещение вентилируется правильно.
Оценить уровень влажности можно так. Наполнить стакан на две трети водой, поместить его в холодильник на сутки. После поставить в комнате и наблюдать.
На запотевших стенках будут капли, и они быстро высохнут, если воздух сухой. Если же конденсат стекает струйками - значит влажность выше нормы.
Нормальным считается воздух, при котором маленькие капельки будут присутствовать на стенках стакана, не испаряясь и не стекая.
Повысить влажность можно обычной влажной уборкой. Хорошо очищают воздух комнатные цветы и банальное проветривание.
При проживании в промышленной зоне надо провести оценку окружающей территории.
Хорошие условия для жизни будут там, где много деревьев и кустов, есть места для прогулок и велосипедные дорожки.
Жители многоэтажек могут улучшить качество воздуха в квартире увлажняющими приборами, регулярными уборками и проветриванием.
Не стоит забывать: высокий уровень углекислого газа в помещении ведет к ухудшению самочувствия и снижению работоспособности.
Опубликовано: Храмова Оксана
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