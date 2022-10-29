Германия доставила в Украину 16 генераторов, требуется в сто раз больше

Германия поставила на Украину 16 генераторов, после того, как система энергоснабжения страны значительно потерпела от атак российских ВКС.

Устройства уже находятся в стране и предназначены для гражданской обороны в Донецкой, Киевской, Луганской, Черниговской и Черкасской областях, сообщило в субботу посольство Германии в Киеве в Twitter.

Генераторы разной мощности были профинансированы Министерством иностранных дел и доставлены в Украину Федеральным агентством технической помощи (THW).

Ранее власти Украины отмечали, что после ракетных ударов по критической инфраструктуре в стране вышло из строя около 40% объектов энергосистемы. Ранее на конференции в Берлине представители правительства Украины попросили у ЕС несколько тысяч генераторов.