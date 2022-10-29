Ермак: Украина исключает любые соглашения с Россией
2022-10-29 22:23
Высокопоставленный чиновник администрации президента Украины исключил дальнейшие соглашения с Россией до окончания войны.
«Для России это война на уничтожение, для нас — война на выживание», — написал в Twitter глава администрации Зеленского Андрей Ермак.
«Пока нас хотят уничтожить как государство и нацию, любая сделка с Россией обречена», - добавил он.
Необходимо отметить, что со стороны президента России Владимира Путина в последнее врем все настойчивее звучат приглашения киевскому режиму к началу переговоров, впервые с начала войны. Но Украина, как видно, игнорирует все попытки начать процесс мирного урегулирования конфликта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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