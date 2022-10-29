Во Франции в столкновении на митинге против строительства водохранилища пострадали 60 силовиков и 30 протестующих
В результате ожесточенных столкновений около шестидесяти жандармов и тридцати демонстрантов пострадали в субботу, во время митинга, запрещенного префектурой Дё-Севр.
«61 жандарм был ранен, 22 из них серьезно», — написал в Твиттере министр внутренних дел Жеральд Дарманин, для которого эта цифра показывает, что это была не мирная демонстрация, а радикальное собрание.
«Я надеюсь, что все республиканские политические силы осудят это насилие», — добавил министр, который, по словам его окружения, вечером вернулся в Париж, чтобы лично следить за развитием ситуации в Сент-Солин.
Со стороны демонстрантов было ранено около тридцати человек, десять из которых были спасены пожарными и трое госпитализированы, сообщает коллектив Bassines Non merci, объединяющий экологические ассоциации, профсоюзные организации и антикапиталистические группы.
Отмечается, что несанкционированный митинг был направлен против строительства в префектуре водохранилища для сельскохозяйственного орошения земель.
Опубликовано: Тарас Медведев
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