Полиция Ирана использует дроны для контроля за ситуацией во время протестов
По сообщениям СМИ, иранская полиция использует беспилотники для контроля над системными протестами.
По сообщению информационного агентства Tasnim, которое считается рупором Корпуса стражей исламской революции, дроны предназначены, в частности, для помощи спецподразделениям в более эффективном наблюдении за событиями, а также для обнаружения бомб, изготовленных демонстрантами. Тасним оставил открытым вопрос о том, какие дроны участвуют в полицейских операциях.
Полиция и силовики утверждают, что демонстранты все чаще поджигают общественные объекты коктейлями Молотова. Некоторые из них также вооружены и за последние несколько недель убили по меньшей мере 27 силовиков. Наблюдатели усматривают в готовности демонстрантов к насилию реакцию на жестокие действия полиции.
Напомним, что смерть 22-летней Махсы Амини в середине сентября спровоцировала массовые протесты в Иране против авторитарного курса правительства, которые продолжаются уже несколько недель.
В последнее время Организация Объединенных Наций все больше обеспокоена сообщениями о погибших демонстрантах.
«Мы осуждаем все инциденты, которые приводят к гибели или серьезным травмам протестующих, и вновь заявляем, что силы безопасности должны воздерживаться от любого ненужного или необоснованного насилия в отношении мирных демонстрантов», — заявил представитель ООН в пятницу в Нью-Йорке.
Протесты в Иране идут уже пятую неделю, и до сих пор силовикам не удалось взять их под контроль. Поэтому есть опасения, что иранское руководство может вскоре также использовать против демонстрантов вооруженные силы и Революционную гвардию.
Тегеран возлагает вину за беспорядки на «врагов» страны, прежде всего на США и Израиль. Они наняли наемников в Иране, чтобы ослабить исламскую систему правления.
Опубликовано: Тарас Медведев
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