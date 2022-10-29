Пригожин: ЧВК Вагнер-центр будет создан в Санкт-Петербурге
2022-10-29 23:48
Бизнесмен Евгений Пригожин объявил о скором открытии ЧВК Вагнер-центер в Санкт-Петербурге.
ЧВК Вагнер-центер будет открыт в Санкт-Петербурге, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин. В новом комплексе зданий смогут работать специалисты в области информационных и военных технологий, пояснил он.
"В новом центре смогут разместиться изобретатели и проектировщики", - сказал Пригожин.
Бизнесмен поделился планами о том, что в случае успеха проекта в Санкт-Петербурге, будут открыты филиалы и в других городах России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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