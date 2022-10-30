Не менее 9 человек погибли при взрыве автоцистерны в Багдаде
2022-10-30 03:32
Девять человек погибли и еще 13 получили ранения в субботу вечером в результате взрыва автоцистерны в Багдаде, сообщили источники в органах безопасности Ирака.
«В результате взрыва автомобиля для транспортировки углеводородов девять мирных жителей погибли и 13 получили ранения», — говорится в заявлении командующего силами безопасности Багдада.
«Взрыв — это несчастный случай, а не террористический акт», — сказал он.
Взрыв, который слышали в большей части иракской столицы, произошел на парковке возле футбольного поля в жилом районе на востоке Багдада.
Опубликовано: Тарас Медведев
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