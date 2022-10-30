Барак Обама пришел на помощь Байдену в предвыборной кампании, чтобы остановить республиканцев

Барак Обама решил подменить своего бывшего вице-президента в предвыборной кампании, он чаще Байдена появляется на встречах и в СМИ, с целью не допустить победы Республиканской партии.

В пятницу двое политиков выступили одновременно в двух уголках Соединенных Штатов: Джо Байден в Пенсильвании, Барак Обама в Джорджии, двух решающих штатах для кампании Демократической партии.

«Если они выиграют, невозможно сказать, что может произойти», — сказал Барак Обама о республиканцах в Атланте.

«Я хочу, чтобы вы встали с дивана и пошли голосовать! Отложите телефон, оставьте TikTok в покое, идите голосовать!», - сказал он.

Бывший президент (2009 по 2017 годы) отошел от политической арены, посвятив себя другим видам деятельности: производству документальных фильмов, публикаций, благотворительности.

Опросы, к которым следует относиться с долей скептицизма, предсказывают на данный момент, что Демократическая партия сохранит свой шаткий контроль над Сенатом, но потеряет контроль над Палатой представителей в пользу республиканской оппозиции.

Однако недавний рост в опросах общественного мнения кандидатов от консервативных правых, в том числе самых яростных последователей бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, вызвал в Белом доме опасения по поводу более масштабных потерь, чем ожидалось в Палате представителей. Даже изменение Сената, что поставило бы две палаты Конгресса под контроль республиканцев.

Барак Обама в каком-то смысле имеет все возможности бить тревогу: его партия пострадала от того, что он сам назвал «размороженным» во время выборов в законодательные органы 2010 года, отметив половину его первого срока.

«Существует неотъемлемая опасность пребывания в Белом доме и нахождения в вакууме», — заметил он тогда.

Джо Байден, который регулярно гордится тем, что он президент, близкий к «среднему классу», далекий от микрокосма Вашингтона, тем не менее, с самого начала кампании производил впечатление, политика, отдаленного от народа.

Он регулярно путешествует и собирает средства для Демократической партии, но 79-летний непопулярный президент пока не отваживался побывать в проблемных штатах, таких как Аризона. А свой последний предвыборный митинг он проведет за день до выборов на известном месте, в демократичном Мэриленде.