Движение сухогрузов по зерновому коридору прекратится в воскресенье

Россия выходит из соглашения по экспорту украинского зерна и вновь блокирует украинские порты в Черном море.

Два российских министерства заявили, что РФ "на неопределенный срок" приостанавливает свое участие в договоренности о разблокировке южных портов Украины для экспорта продовольствия, заключенной при посредничестве ООН и Турции.

Поводом для этого Россия назвала "массированные авиационный и морской удары" по дежурившим в районе "зернового коридора" кораблям РФ.

По версии России, озвученной сначала министерством обороны, а затем МИД, в субботу "украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора [...] нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе".

При этом по версии российского МИД, атаку провели "украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты".