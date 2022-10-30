Движение сухогрузов по зерновому коридору прекратится в воскресенье
Россия выходит из соглашения по экспорту украинского зерна и вновь блокирует украинские порты в Черном море.
Два российских министерства заявили, что РФ "на неопределенный срок" приостанавливает свое участие в договоренности о разблокировке южных портов Украины для экспорта продовольствия, заключенной при посредничестве ООН и Турции.
Поводом для этого Россия назвала "массированные авиационный и морской удары" по дежурившим в районе "зернового коридора" кораблям РФ.
По версии России, озвученной сначала министерством обороны, а затем МИД, в субботу "украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора [...] нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе".
При этом по версии российского МИД, атаку провели "украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты".
Опубликовано: Тарас Медведев
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
Не менее 9 человек погибли при взрыве автоцистерны в Багдаде
Главу МИД Украины удивили проблемы жителей Европейского союза
Дроны ВСУ атаковали электростанцию в Курской области
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину