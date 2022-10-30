Зеленский обвиняет Россию в усилении кризиса продовольствия и требует исключить ее из G20

Зеленский призывает исключить Россию из G20 после ее одностороннего выхода из зерновой сделки.

Из-за недавней блокады Москвой экспорта зерна президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из G20.

Зеленский отреагировал на решение России приостановить действие соглашения об экспорте зерна через украинские черноморские порты.

«Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам — эти и другие страны могут пострадать от дальнейшего обострения продовольственного кризиса, который намеренно провоцирует Россия», — заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении.

«Почему горстка людей где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах людей в Египте или в Бангладеш?», - отметил он.

Необходима решительная реакция со стороны Организации Объединенных Наций, а также со стороны группы важных промышленно развитых и развивающихся стран (G20).

«Россия не должна входить в G20», — сказал Зеленский.

С сентября Россия откладывает проверки судов перед переходом через Босфор, которые проводятся совместно с ООН, Турцией и Украиной. Там застряли 176 судов с примерно двумя миллионами тонн зерна.

Ранее МИД России запросил в ООН информацию о географии экспорта украинского зерна, вывезенного по гуманитарному коридору.

Выяснилось, что лишь 3 процента этих поставок были направлены в голодающие страны.