Мексика отмечает «День мертвых» карнавалом с ожившими мертвецами

В Мексике традиционное празднование «Дня мертвых» началось с красочного шествия по столице, где тысячи зрителей стали свидетелями шествия оживших мертвецов.

На размещенных в соцсетях фотографиях видно, что многие участники одеты в костюмы скелетов. Парад создан по образцу парада из фильма о Джеймсе Бонде 2015 года «Призрак». Он проводится ежегодно с 2016 года.

«Día de Muertos» отмечается каждый год в День всех святых и День всех усопших. Как и в других католических регионах мира, поминают умерших — в основном на могилах умерших родственников. В Мексике эта традиция в основном культивируется в общинах коренных народов.

Согласно поверью, в эти дни души членов семьи приходят в гости из загробного мира. Алтари устанавливаются дома и украшаются цветами, свечами, фотографиями, религиозными знаками, едой и напитками.