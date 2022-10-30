Из военной тюрьмы США в Гуантанамо вышел просидевший там 18 лет пакистанец, ему так и не предъявили обвинения

75-летний пакистанец Сайфулла Парача был освобожден из военной тюрьмы США в Гуантанамо на Кубе. Пентагон сообщил в субботу, что его держали там 18 лет без каких-либо обвинений.

Общественное радио (NPR) напомнило, что бизнесмен и телепродюсер Парача, подозреваемый в связях с "Аль-Каидой", был арестован в 2003 году властями США. В прошлом году Комиссия Гуантанамо (GPRB), изучая задержанных, пришла к выводу, что Парача больше не представляет серьезной угрозы для Америки.

"Парача - как минимум четвертый человек, освобожденный из Гуантанамо в этом году. Это связано с усилиями президента Джо Байдена по сокращению числа заключенных в Гуантанамо и, в конечном счете, закрытию учреждения", - подчеркивает NPR.

Его шаг, о котором в субботу объявило правительство Пакистана, стал кульминацией многомесячных переговоров по подготовке к его возвращению. Пентагон отказался от комментариев.

Неизвестно, вводили ли чиновники администрации Байдена какие-либо ограничения безопасности в отношении г-на Парача, но адвокат быстро опубликовал фотографию бывшего заключенного, сидящего в Макдональдсе в Карачи, Пакистан, отмечает New York Times.

Он также процитировал заявление министерства иностранных дел Пакистана, в котором выражается удовлетворение тем, что гражданин этой страны, "находящийся за границей, наконец-то воссоединился со своей семьей".

По данным Пентагона, в Гуантанамо остаются 35 заключенных. 20 имеют право на перевод, а трое имеют право на рассмотрение в индивидуальном порядке. Девять других находятся в процессе военной комиссии. Трое задержанных были осуждены.