В Китае 210 миллионов человек в 28 городах попали под локдаун из-за COVID-19

210 миллионов человек в 28 китайских городах попали под локдаун из-за двух новых "высококонтагиозных" вариантов вируса COVID-19, сообщил в субботу австралийский сайт news.com.au.

Правящая Коммунистическая партия вводит драконовские ограничения, несмотря на единичные случаи, которые, по мнению властей, грозят новой эпидемией в стране. Ухань, где началась пандемия, также входит в число закрытых городов.

Рост заражений COVID-19 также наблюдается в Гуанчжоу, что приводит к закрытию большего количества районов и необходимости ежедневного тестирования жителей по всему городу. Во многих районах вводятся запреты на питание в ресторанах, сообщает сайт South China Morning Post.

Горожане считают, что влияние карантина на бизнес уже огромно, и опасаются, что оно усугубится, если будут введены более жесткие ограничения, как это будет иметь место, если ежедневное число заболевших продолжит расти.

Китайский портал сообщил, что число случаев заражения в столице Гуанчжоу в пятницу составило 139 человек, что вдвое больше, чем днем ​​ранее, когда было зарегистрировано 65 заболевших.