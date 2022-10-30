Президент COP: Помощь по защите климата для бедных стран «крошечна»

Впервые всемирная климатическая конференция проходит в Африке, которая сегодня требует от богатых стран предоставления большего количества денег.

Избранный президент конференции ООН по климату COP27, министр иностранных дел Египта Самих Шукри, потребовал увеличения финансовой помощи более бедным странам.

Шукри заявил Немецкому агентству печати в Каире, что предыдущая помощь «не оказала реального влияния» на борьбу с глобальным потеплением.

«Я не хочу преуменьшать обязательства. Но 100 миллиардов долларов в глобальном масштабе, исходя из возможностей промышленно развитых стран, бюджеты которых порой достигают триллионов долларов, — это мизер»,- заявил глава МИД Египта.

Богатые страны фактически пообещали ежегодно с 2020 по 2025 год мобилизовывать 100 миллиардов долларов США на защиту климата в более бедных странах.

На данный момент была собрана единовременная сумма в размере 83 миллиардов долларов, и последующее финансирование не обеспечено.

«Есть недостаток доверия, — сказал Шукри.

Страны не выполнили бы свои ранее взятые на себя обязательства. Поэтому как бедные африканские страны, так и «широкое сообщество развивающихся стран» возлагают надежды на более богатые страны.