Правительство Канады выпустит бонды для помощи пенсионерам Украины

Финансовые средства, вырученные от продажи ценных бумаг, будут переданы Киеву через МВФ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны выпустит пятилетние облигации Ukraine Sovereignty Bonds для помощи с социальными выплатами в Украине. Средства от продажи ценных бумаг будут перечислены Киеву через Международный валютный фонд.

По словам главы МИД Украины Дениса Шмыгаля всего Канада выпустит облигаций на сумму в 348,6 миллионов долларов. Эти средства будут существенным дополнение к уже предоставленной канадским правительством Киеву помощи в 1, 51 миллиардам долларов.