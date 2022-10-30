Правительство Канады выпустит бонды для помощи пенсионерам Украины
2022-10-30 09:31
Финансовые средства, вырученные от продажи ценных бумаг, будут переданы Киеву через МВФ.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство страны выпустит пятилетние облигации Ukraine Sovereignty Bonds для помощи с социальными выплатами в Украине. Средства от продажи ценных бумаг будут перечислены Киеву через Международный валютный фонд.
По словам главы МИД Украины Дениса Шмыгаля всего Канада выпустит облигаций на сумму в 348,6 миллионов долларов. Эти средства будут существенным дополнение к уже предоставленной канадским правительством Киеву помощи в 1, 51 миллиардам долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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