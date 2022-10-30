Посол Украины в ФРГ Макеев: Украина хочет получить от Германии танки

Украина хочет получить от Германии танки и иное тяжелое вооружение в ближайшее время.

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал о том, что Киев хочет получить от Берлина тяжелое вооружение, включая танки.

"Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев по примеру своего предшественника Андрея Мельника раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции РФ", - заявил Макеев.

Однако, отметил Макеев, вместо танков Украина получает от Германии лишь объяснения о том, почему помощь оказать невозможно.

"Вместо отправки того, что нужно в борьбе с Россией, нам неделями объясняют, почему наши требования ни в коем случае не получится выполнить", - отмечает Макеев.

При это он добавил, что Германия в итоге все равно отправляет Украине вооружение, но во многих случаях становится уже поздно.