Посол Украины в ФРГ Макеев: Украина хочет получить от Германии танки
Украина хочет получить от Германии танки и иное тяжелое вооружение в ближайшее время.
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал о том, что Киев хочет получить от Берлина тяжелое вооружение, включая танки.
"Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев по примеру своего предшественника Андрея Мельника раскритиковал помощь Берлина, оказанную Киеву после начала специальной военной операции РФ", - заявил Макеев.
Однако, отметил Макеев, вместо танков Украина получает от Германии лишь объяснения о том, почему помощь оказать невозможно.
"Вместо отправки того, что нужно в борьбе с Россией, нам неделями объясняют, почему наши требования ни в коем случае не получится выполнить", - отмечает Макеев.
При это он добавил, что Германия в итоге все равно отправляет Украине вооружение, но во многих случаях становится уже поздно.
Опубликовано: Николай Скира
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